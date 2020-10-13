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ABD borsaları dün şirket bilançolarına yönelik olumlu beklentilerin etkisiyle hızlı yükselişler kaydetti. Özellikle Apple hisselerinin yüzde 6.14 değer kazanması endeksleri olumlu etkiledi.

Nasdaq bileşik endeksi günü yüzde 2.6, S&P 500 yüzde 1.6, Dow Jones ise yüzde 0.9 yükselişle kapattı.

Bu yükselişler seçim çalışmaları yürüten ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzünü güldürdü. Borsadaki yükselişlerle ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulunan Trump "Ekonomi uçmaya hazır. Piyasalar tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Yeni istihdam rekoru kırıldı. Oy verirken bunların hepsini hatırlayın. Uykucu Joe (Biden) vergilerinizi 4 katına çıkartmak istiyor. Buna izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

KAZANIMLARININ BİR KISMINI GERİ VERDİ

Trump gün içinde Nasdaq ve Dow Jones'ta yükselişlerin 300 puanı aşmasıyla ise "En büyük gösterge olan borsalar bir 300 puan daha yükseldi. Bunu uykucu Joe ile mahvetmeyin" dedi.

Borsalar gün içindeki kazanımlarının bir kısmını daha sonra geri verdi. Nasdaq günü 296, Dow Jones ise 250 puan yükselişle kapattı.

Dow Jones'un tüm zamanların rekorunu kırması için yaklaşık 300, Nasdaq'ın 200 puan, S&P 500'ün ise 50 puan yükselmesi gerekiyor.