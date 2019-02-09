Lucien Favre'ın çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Julian Nagelsmann yönetimindeki Hoffenheim'ı ağırladı.

Sarı-siyahlılar 11. dakiakda İngiliz yıldızı Jadon Sancho ile 1-0 öne geçti.

Mücadelede dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise Mario Götze farkı 2'ye çıkardı. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı.

Borussia Dortmund 66. dakikada Raphael Guerreiro'nun golüyle skoru 3-0'a getirirken bu dakikadan sonra Hoffenheim şovu yaşandı.

Oyuna 46. dakikada giren Ishak Belfodil 75. dakikada farkı 2'ye indirdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Pavel Kaderabek skoru 3-2'ye getiren golü attı!

87. dakikada bir kez daha sahne alan Belfodil skoru 3-3'e getirirken maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Borussia Dortmund bu sonucun ardından haftayı 50 puanla kapadı. Hoffenheim ise 30 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Freiburg: 3 - Wolfsburg: 3

Mönchengladbach: 0 - Hertha Berlin: 3

Hannover: 2 - Nürnberg: 0

RB Leipzig: 0 - Eintracht Frankfurt: 0