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Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı

Denizli’nin Çal ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini evinin önünde av tüfeğiyle vurduktan sonra otomobille kaçan şüpheli Jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı

Olay, Çal ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; boşanma aşamasında olduğu belirtilen eski eşi (26) Fatma K’nin yanına akşam saatlerinde, çocuğunu görmek için eve giden (27) Osman A. eşiyle tartıştı. Yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı ve iddiaya göre, kadına ait av tüfeği ile eski eşi Fatma K’yi evin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sesi duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K’yi görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu. Osman A’nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.

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