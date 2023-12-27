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        Haberler Dünya Boxing Day nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zaman ve neden kutlanır? Boxing Day Premier Lig maçları 2023

        Boxing Day nedir, nasıl ortaya çıktı? Boxing Day ne zaman kutlanır?

        Her sene Noel'den bir gün sonra kutlanan Boxing Day yani Türkçe olarak Hediyeleşme Günü, bu sene de kutlandı. Birleşik Krallık'ta geçmişten beri bir gelenek olarak kutlanan Boxing Day'in ortaya çıkışının birçok amacı olsa da günümüzde Noel kutlamalarının ve Prmier Lig maçlarının bir parçası olarak görülüyor. Peki, Boxing Day nedir, nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:55
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        Boxing Day, Noel'den bir gün sonra kutlanan özel bir gündür. Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan Boxing Day gününde ihtiyacı olan kişilere hediye adı altında bağışlar yapılıyordu. Ancak bu kavram zamanla yerini başka anlamlara bıraktı. Peki, Boxing Day nedir, ne zaman ve neden kutlanır? Boxing Day Premier Lig maçları nelerdir? İşte, detaylar...

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        BOXING DAY NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?

        Boxing Day, Birleşik Krallık ve bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri, özellikle Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'da, Noel'in ertesi günü olan 26 Aralık'ta kutlanan bir gündür.

        Boxing Day, Türkçe olarak 'Hediyeleşme Günü'nde hizmetçilere, tüccarlara ve yoksullara hediyeler sunulur. İlk amaç sosyal eşitlik olsa da Boxing Day zamanla kapitalizm ile Noel kutlamalarının bir parçası haline gelmiş ve alışveriş fırsatlarının sunulduğu bir gün olarak benimsenmiştir.

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        BOXING DAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Boxing Day'in nasıl ortaya çıktığına dair çeşitli açıklamalar bulunuyor. Bunlardan ilki; yoksullara yardım amacıyla bağış toplamak için kiliselere yerleştirilen sadaka kutularının açılmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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        Başka bir teoriye göre; Noel'de çalıştığı için kutlamaya yapamayan çalışanlar Boxing Day yani Noel'den bir gün sonra kutlama yapabiliyordu; bu durum da Boxing Day diye bir kavramın doğmasını sağladı. Ayrıca bu gün, işverenler çalışanlarına Noel ikramiyesi de veriyor. Ancak bu uygulama artık Noel'den önce yapılıyor.

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        BOXING DAY NE ZAMAN KUTLANIR?

        Her Noel'den bir gün sonra yani 26 Aralık'ta kutlanan Boxing Day Cumartesi veya Pazar gününe denk geldiğinde, takip eden Pazartesi resmi tatil olarak belirlenir.

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        BOXING DAY GÜNÜNDE PREMIER LİG'TE MAÇLAR OYNANIYOR

        Boxing Day olarak kutlanan 26 Aralık aynı zamanda atların koruyucu azizi olan Aziz Stephen Günü bayram günüdür ve Noel'in ertesi günü at yarışları, tilki avı ve ragbi gibi spor etkinliklerinin yapıldığı bir gün haline gelmiştir.

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        Bununla beraber, Boxing Day gününde İngiltere Premier Lig'de karşılaşmalar olur. Bu yıl karşılaşmaları şu şekildeydi;

        15:30 Newcastle United - Nottingham Forest

        18:00 Bournemouth - Fulham

        18:00 Sheffield United - Luton Town

        20:30 Burnley - Liverpool

        23:00 Manchester United - Aston Villa

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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