Boxing Day nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zaman ve neden kutlanır? Boxing Day Premier Lig maçları 2023

Boxing Day nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zaman ve neden kutlanır? Boxing Day Premier Lig maçları 2023

Boxing Day, Noel'den bir gün sonra kutlanan özel bir gündür. Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan Boxing Day gününde ihtiyacı olan kişilere hediye adı altında bağışlar yapılıyordu. Ancak bu kavram zamanla yerini başka anlamlara bıraktı. Peki, Boxing Day nedir, ne zaman ve neden kutlanır? Boxing Day Premier Lig maçları nelerdir? İşte, detaylar...

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BOXING DAY NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?

Boxing Day, Birleşik Krallık ve bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri, özellikle Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'da, Noel'in ertesi günü olan 26 Aralık'ta kutlanan bir gündür.

Boxing Day, Türkçe olarak 'Hediyeleşme Günü'nde hizmetçilere, tüccarlara ve yoksullara hediyeler sunulur. İlk amaç sosyal eşitlik olsa da Boxing Day zamanla kapitalizm ile Noel kutlamalarının bir parçası haline gelmiş ve alışveriş fırsatlarının sunulduğu bir gün olarak benimsenmiştir.