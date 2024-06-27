Bozuk ya da bayat yumurta yiyor olabilir misiniz? İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!

Bozuk ya da bayat yumurtaya denk gelirsek mide ve bağırsak sorunları yaşamamız kaçınılmaz. Bu yüzden yediğimiz yumurtanın taze ya da bozulmamaış olduğundan emin olmamız gerekir. Neyse ki yumurtanın bozuk ya da bayat olduğunu anlamamıza yardım edecek testler var. Gelin beraber bakalım...