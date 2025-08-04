BP'den Brezilya açıklarında 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfi

BP yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve düşük performans gösteren hisseleri canlandırmak için geçen yıl odağını fosil yakıtlara geri döndürmüştü. BP Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Santos havzasındaki bölgede 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfini gerçekleştirdiğini söyledi.

Gelişmelerin ardından BP hisseleri Londra Borsası'nda erken işlemlerde yüzde 1,4 arttı.

2030 yılında küresel petrol ve gaz üretimini günlük 2,3 ila 2,5 milyon varile çıkarmayı planlayan BP, Trinidad, Mısır, Brezilya ve diğer yerlerdeki bulgularının ardından bu yıl 10. keşfini gerçekleştirdiğini duyurdu. 2024 yılındaki üretim 2,4 milyon varil petrol eşdeğeriydi. BP, 2025 yılında üretimin daha düşük olmasını bekliyor.