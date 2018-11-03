Brann - Stromsgodset rakamlar

Brann ve Stromsgodset, 04 Kasım 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 52 puanlı Brann 2. sırada bulunuyor, Stromsgodset 29 puana sahip ve 11. sırada. Brann son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stromsgodset son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 581 kodlu maçı oynayanlar; Brann galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Stromsgodset galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Brann son hafta oynanan Tromsö maçında 2-2 berabere kaldı.

Stromsgodset ise Aalesund karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Brann, 20 gol attı ve 10 gol yedi.

Stromsgodset ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stromsgodset, 17 gol atarken 24 gol yedi.

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