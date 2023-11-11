Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! Göçmen kaçakçılığından 4'ü polis 15 gözaltı!

        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!

        İstanbul'da, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda biri emekli 4 polis ve 3 nüfus müdürlüğü çalışanının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Nüfus müdürlüğünde çalışanların ise kaçak göçmenlere usulsüz işlemlerle ikamet izni almalarını sağladıkları ve suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindikleri öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        ŞEBEKENİN LİDERİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre operasyonda şebeke lideri olduğu belirlenen Hasan Gülerçoban da gözaltına alındı. Gülerçoban'ın telefonunu inceleyen ekipler, şebekeyle bağlantılı 10 şüpheli daha tespit edildi.

        ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü AKTİF GÖREVDEKİ POLİS

        Bu şüpheliler 7 Kasım'da düzenlenene operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dijital incelemesinden belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise emekli polis memuru olduğu, 2'sinin nüfus idaresinde çalıştığı birinin ise vergi memuru olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        SUÇA KARIŞANLARIN PARMAK İZİ KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

        İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan memurlar, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak ülkemize gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindi.

        VİZEYE TAHDİT KONULMASINI ENGELLEMİŞLER

        Yine şüphelilerin vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellediği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmamalarını sağladıkları da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi. Şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü kişilerin adreslerinde oturuyor gibi gösterdikleri de belirlendi.

        USULSÜZ İKAMET İZNİ ALDILAR İDDİASI

        REKLAM

        Ev sahibinin haberi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığı yapıldığı belirlendi. İddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için İl Nüfus Müdürlüğü personeli S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi.

        13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

        Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli adliyeye gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım