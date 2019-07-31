Bahsi geçen paylaşımda, Richard Hall, Nigel Farage'ın kafasını bir hedef içerisine alarak, "Bir vatansever olarak tetiği çekmek ister misiniz?" diye yazdı.

PAYLAŞIM TEDİRGİNLİK YARATTI

Paylaşım dakikalar içinde yayılsa da bir süre sonra kullanım politikalarını ihlal ettiği için Twitter tarafından kaldırıldı. Paylaşım, Brexit tartışmalarında her iki tarafında kullandığı dil ve tepkileri sebebiyle kaygı yarattı.

Nigel Farage da kendi sosyal medya hesabından verdiği cevapta, "Bir Brexit parti üyesinin, Jo Swinson (Liberal Demokrasi Partisi lideri) için aynı paylaşımı yapsa, çıkacak yaygarayı hayal edin" yazdı.

DAHA ÖNCE 'SALDIRIYA' UĞRAMIŞTI

Nigel Farage, Brexit tartışmaları süresince başka saldırılara da maruz kalmıştı.

Farage, 20 Mayıs'ta, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Newcastle şehrini ziyaretinde, şehir anıtı önünde yaptığı kısa konuşmanın ardından 'milkshake' saldırısına uğramıştı.