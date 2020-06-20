Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, Brighton'ın konuğu oldu. Amex Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brighton 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.Arsenal, 68. dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle öne geçerken, Brighton'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Lewis Dunk'tan geldi. 90+5. dakikada sahneye çıkan Maupay, attığı golle Arsenal'i yaktı. Arsenal'de geçtiğimiz hafta "taktiksel nedeniyle" kadroya alınmadığı açıklanan Mesut Özil, Brighton maçında ise kulübede yer aldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Arsenal, 40 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti için darbe aldı. Kümede kalma mücadelesindeki Brighton ise son 9 maç sonra kazandı ve 32 puana yükseldi. 2020'de ilk kez kazanan Brighton ayrıca, ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanmış oldu.