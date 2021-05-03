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Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarında faaliyet gösteren Brisa, 1 Ocak-31 Mart 2021 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Brisa, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK büyüklüğünü 2 katına çıkardı.

Şirketin toplam cirosu da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 1.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK büyüklüğü 394 milyon TL’ye ulaştı. Net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre 3.7 katına çıkarak 282 milyon TL oldu. Aynı dönemde, şirketin ihracatı tonaj bazında yüzde 36, ihracat satış gelirleri ise dolar bazında yüzde %31 artış gösterdi.

Brisa’nın 2021 birinci çeyrek performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, "Küresel ve yerel pazardaki zorlu koşullar altında, stratejik önceliklerimize odaklanarak yılın ilk çeyreğinde dengeli büyümemizi devam ettirdik. Bu dönemde yurtdışı pazarlarda da çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Lassa markamız ile Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Batı Avrupa bölgelerinden toplam 14 ülkede pazar payı artışı gerçekleştirdik. Global araç üreticilerine orijinal ekipman ürün tedariği çalışmalarımızı güçlendirecek AR-GE çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.