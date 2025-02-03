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        Haberler Magazin Bruce Willis'in kızı, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: Her an bitkisel hayata girebilir - Magazin haberleri

        Bruce Willis'in kızı, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: Her an bitkisel hayata girebilir

        Bir süredir afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Bruce Willis'in kızı Talullah Willis, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı; "O, bildiğimiz Bruce değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:51
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        Afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans teşhisi konulan ünlü aktör Bruce Willis’in sağlık durumu giderek ağırlaşıyor.

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        Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam süren 69 yaşındaki aksiyon yıldızının kızı Talullah Willis, babasının sağlık durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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        "O, BİLDİĞİNİZ BRUCE DEĞİL"

        Talullah Willis, babasının artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirterek, “Her an bitkisel hayata girebilir. Zor olsa da onun artık son evrede olduğunu kabullendik. O, bildiğimiz Bruce değil” dedi.

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        Geçtiğimiz ay eşiyle 17'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Bruce Willis için eşi Emma Heming’den duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

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        "KALBİMDE SANKİ BİR AĞIRLIK VAR"

        Emma Heming, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti; "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum"

        #Bruce Willis
        #Talullah Willis
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