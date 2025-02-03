Bruce Willis'in kızı, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: Her an bitkisel hayata girebilir

"KALBİMDE SANKİ BİR AĞIRLIK VAR"

Emma Heming, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti; "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum"