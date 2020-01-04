Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran, bu sezon ise Okan Buruk yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, PSV'de kadroda düşünülmediği açıklanan Bruma'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bu yaz 15 milyon Euro'ya PSV'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Portekizli yıldız, yeni yıl öncesinde İstanbul'a gelmişti. PSV, Bruma'nın menajerine transfer için yetki verirken Portekizli yıldızın menajeri, Başakşehir'le masaya oturdu. Turuncu-lacivertliler, Bruma'yı 1,5 yıllık kiralamak isterken iki taraf arasındaki görüşmelerin olgunlaştığı öğrenildi.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİYDİ

2013 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Bruma, dönemin teknik direktörü Fatih Terim tarafından ısrarla istenilmişti. Transferinden 5 hafta sonra Fatih Terim'in görevine son verilirken Bruma daha sonra sakatlanmış ve Gaziantepspor'a kiralanmıştı. İyileşmesinin ardından Real Sociedad'a kiralanan Portekizli yıldız, 2016 yılında Galatasaray'a geri dönmüş ancak Fatih Terim'le çalışma şansı bulamamıştı.

ROBINHO, SİVASSPOR'A DÖNEBİLİR

Bu sezon Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Robinho da Başakşehir'den ayrılabilir. Geçen sezon devre arasında transfer edilen Brezilyalı yıldıza eski kulübü Sivasspor'un ilgisinin olduğu öğrenildi. Uygun mali şartların oluşması durumunda Robinho'nun da Sivasspor'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.