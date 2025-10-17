Bu 10 yiyecekte bir bardak sütten daha çok kalsiyum bulunuyor! Zengin kalsiyuma sahip 10 gıda!

“Güçlü kemikler için süt iç!” sözü kulağımıza kazınmış olabilir ama artık bu ezberi bozmanın zamanı geldi. Çünkü bazı gıdalar, bir bardak sütün içeriğini fersah fersah geride bırakıyor. Üstelik hem lezzetli hem de çeşit çeşit!

SÜTTEN DAHA ZENGİN BİR KALSİYUM DÜNYASI

Süt, kalsiyum denildiğinde akla gelen ilk besin olsa da, doğada bu mineral açısından çok daha zengin gıdalar bulunuyor. Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak sadece süt içmekle sınırlı değil; bazı sebzeler, balıklar ve tohumlar bu alanda şaşırtıcı derecede güçlü kaynaklar.

KALSİYUMUN VÜCUTTAKİ ROLÜ

Kalsiyum sadece kemik ve diş sağlığı için değil, kas kasılması, sinir iletimi ve hormon salınımı gibi birçok temel biyolojik süreç için de gerekli. Eksikliği uzun vadede kemik erimesi, kas zayıflığı ve kronik yorgunluk gibi sorunlara neden olabiliyor.

Bu yüzden, kalsiyumu farklı besinlerden almak vücudun mineral dengesini korumada büyük önem taşıyor.

SARDALYA VE ANÇÜEZ: KÜÇÜK BALIK, BÜYÜK GÜÇ

Kemikleriyle tüketilen sardalya ve ançüez, sütü geride bırakacak kadar yüksek kalsiyum içeriyor. 100 gram sardalya yaklaşık 380 mg kalsiyum sağlıyor. Ayrıca bu balıklar D vitamini bakımından da zengin oldukları için, kalsiyumun emilimini destekliyorlar.