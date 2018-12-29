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Bu aile yılanları elleriyle avlıyor

29.12.2018 - 09:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

En ölümcül yılanları bir çırpıda yakalayıp evlerinde besleyen ailenin yaşantısı şaşkına çeviriyor. İşte yılan yakalayıcısı Tony Harrison ve ailesinin yaşamından kareler...

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    Yılan ve daha pek çok sürüngenle yıllardır haşır neşir olan Tony Harrison, dünyadaki en tehlikeli yılanları avlıyor. 

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    1994 yılından beri yılan avcılığı yapan, en zehirli ve en ölümcül yılanları besleyen çılgın adam, çocuğuna da yılan sevgisini aşılamış.

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    Diğer yandan ailenin yılan sevgisi bazı talihsiz olayları da beraberinde getirmiş. 

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    Örneğin, yakaladıkları yılanları evinde besleyen ailenin bir yılanı, komşularının köpeğini öldürmüş. Bu nedenle aile, eleştiri yağmuruna tutulmuş.

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    İşte yılan ve diğer sürüngenleri yakalamayı meslek edinen ilginç aile...

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