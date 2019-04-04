Pazartesi akşamları Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisi, sürpriz iki önemli ismi misafir etti. ‘Çarpışma’ dizisinde Onur Saylak’ın canlandırdığı Veli Cevher ile Ali Sürmeli’nin hayat verdiği Cansız, ‘Çukur’a konuk olarak Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Vartolu’nun yardımına yetişti. Yabancı dizilerde sıklıkla görülen, dizinin karakterinin başka bir diziye konuk olduğu “crossover” (çapraz geçiş) sahnesi izleyicilerin büyük ilgisini çekti.





Bu buluşmanın devamı bu akşam yayınlanacak ‘Çarpışma’ dizisinde devam edecek. Vartolu ve Medet (Mustafa Kırantepe),Veli ile birlikte Cansız’ın dükkanına gelerek ondan Sena’nın (Dilan Çiçek Deniz) tutulduğu yerin adresini öğrenecek. ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde Vartolu ve Medet’in yanı sıra Çukur’dan başka sürpriz önemli isimler de yer alacak.Her iki dizinin de crossover sahnelerinin kamera arkasında eğlenceli anlar yaşandı. Çukur çekimleri Balat’ta İdris Baba’nın Kahvesi’nde; Çarpışma çekimleri ise, Çukurcuma’da Cansız’ın antika dükkanında yapıldı, 5-6 saat süren çekimler mahallelilerin yoğun ilgisi ve oyuncuların esprileri ile çok keyifli geçti.Şimdi gözler, bu akşam yayınlanacak ‘Çarpışma’da, Çukur’la ilgili hangi düğümlerin çözüleceğine çevrildi.





