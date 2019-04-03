Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 16. bölümünün 3. tanıtımı da yayınlandı. Kadir ile Asiye arasındaki buzların eridiği ve Kadir’in ilk kez anne ilgisiyle tanıştığının görüldüğü tanıtımda, Zeynep’in telefonla Cansız’ı araması dikkat çekiyor. Kerem’in cezaevinde saldırıya uğradığı, Kadir’in etrafının silahlı kişilerce çepeçevre sarıldığı anlarda heyecan yükselirken, Veli ile Cansız’ın ‘Çukur’un Vartolu ve Medet’iyle karşılaşmaları ise büyük merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın yine nefeslerin tutularak izleneceği yarın akşam ekrana gelecek 16. bölümünün konusu şöyle; Kadir, Selim’den istediklerini tek tek sıralar. Tam da bu sırada Cansız, Kadir’i arar, onları gördüğünü ima eder, kendisini bulması için Kadir’e 48 saat süre verir ve aksi halde onu öldüreceğini söyler. Cansız’ın kendisini izlediğini anlayan Kadir delirir. Masadan kalkarken Kadir de istediklerini yerine getirmesi için Selim’e 48 saat mühlet verir.

Veli, Cansız ve Kadir’e büyük acılar yaşatarak Adem’in intikamını alacağına ant içerken, Cansız kaseti bulup getirmesi için Veli’ye de 48 saat süre verir. Herkes için zaman geriye doğru işlemeye başlar ve sürenin sonunda birileri kazanırken, birileri kaybedecektir. Öte yandan Kadir ve Cemre, Kerem’i cezaevinden çıkarmak için var güçleriyle çalışır. Zeynep ve Serpil de başka bir koldan onlara destek verir. Kerem’i özgürlüğüne kavuşturacak yollardan birisi Yakup’a, birisi Meral’e bir diğeri de Ömer’e çıkmaktadır. Cezaevindeki Kerem’i ise Veli ve Selim’in kurduğu ölüm tuzakları beklemekte ve geçen her bir saniye aleyhine işlemektedir. Bir taraftan da Cansız’ın peşinde olan Kadir, Zarif’ten onu Cansız’a götürecek yeni bir isim öğrenir.

Bunun Cansız’ın yeni bir pususu olduğundan habersiz olan Kadir ölüm kafesine girer. Ancak oyun kurucu sadece Cansız değildir. Cansız’ın oğlu olduğunu bilmediği Kadir’i öldürerek, Cansız’dan ve Kadir’den Adem’in intikamını almak isteyen Veli ile Kadir’in kılıcını boynunda, Cansız’ın gazabını nefes aldığı her anda hisseden Selim de satranç masasındadır. Ve kurşunlar Kadir’in üzerine yağmur gibi yağmaya başlar, etraf ‘Yusuf’ haykırışlarıyla dolar, zaman durur…

ÇARPIŞMA 15. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!