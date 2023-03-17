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Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!

Mısır’da soğuk algınlığı için kullanılan, İbn-i Sina’nın bile tedavi kitaplarında yer alan tavuk suyunun faydaları günümüzde de bilim insanları tarafından kabul ediliyor ve “şifa deposu” olarak adlandırılıyor. Birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olan tavuk suyu çorbasının faydalarını ve tarifini sizler için derledik.

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  • Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!

    İçeriğinde proteinin yapı taşları olan ve sindirim, bağışıklık sistemi için gerekli olan arginin, glisin ve prolin gibi emilimi kolay 19 esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitleri barındıran tavuk suyu çorba, birçok hastalığa şifa oluyor. İşte tavuk suyu çorbanın yapımı ve faydaları…
  • Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!

    TAVUK SUYU ÇORBA MALZEMELERİ

    1 adet Tavuk budu

    1 adet tavuk göğsü

    6 su bardağı su

    1 yemek kaşığı un

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 adet kuru soğan

    Yarım Çay kaşığı karabiber

    1 çay bardağı tel şehriye
  • Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!

    TAVUK SUYU ÇORBA NASIL YAPILIR?

    Tavukları tencereye alın ve 6 bardak su ile haşlayın.

    Başka bir tencere içerisinde soğanları kavurun. 

    Haşlanan tavukların içerisine kereviz sapı, havuç katın daha şifalı olacaktır. 

    Tavuklar soğuyunca kemiklerinden ayırarak didikleyin.

    Tencerede un ve yağı kavurun sonra üzerine tavuk suyunu, tavukları ve soğanları dökün.

    Şehriyeleri ekleyin ve kaynatın.

    Üzerine kırmızı biber ve limon dökerek servis edin. Afiyet olsun. 
  • Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!

    TAVUK SUYU ÇORBA FAYDALARI

    Bağışıklık sistemini güçlendiriyor,

    Sindirim sistemini düzenliyor,

    Eklemleri koruyor,

    Cildi temizliyor ve gençleştiriyor,

    Uykuyu düzenliyor,

    Kalsiyum, magnezyum açısından zengin,

    Besleyici,

    Antiseptik özelliği var,

    Antiallerjen etkisi mevcut,

    Beyin sağlığını destekler,

    Tansiyonu düşürür,

    Kan basıncını dengeler,

    Göz sağlığını korur,

    Anksiyeteye iyi gelir

    Gripsavar olarak bilinir,

    Kalp krizi riskini azaltır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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