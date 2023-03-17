Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!

İçeriğinde proteinin yapı taşları olan ve sindirim, bağışıklık sistemi için gerekli olan arginin, glisin ve prolin gibi emilimi kolay 19 esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitleri barındıran tavuk suyu çorba, birçok hastalığa şifa oluyor. İşte tavuk suyu çorbanın yapımı ve faydaları…