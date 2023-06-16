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İş Portföy ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) sermaye piyasaları aracılığıyla eğitime sürekli destek verecek yeni bir modeli yatırımcılarla buluşturdu. Bu iş birliğinden doğan ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile 8 Haziran 2023 tarihinde satışına başlanan İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’dan elde edilen fon yönetim ücretinin yarısı 56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla gençlerin geleceğine katkı sunan TEV’e aktarılarak yıllar içerisinde yüzlerce öğrenciye burs imkânı sağlanacak.

Serbest fon niteliğinde olmasından dolayı sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilen İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’a yatırımcılar Türkiye İş Bankası ve tüm bankalardan herhangi bir alt limit olmaksızın yatırım yapabilmektedir. 1 yıl içinde 500 milyon TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen Fon’un ilk yatırımcıları ise Türkiye İş Bankası, İş Portföy ve TEV oldu.

DİĞER BAĞIŞLAR DA AKTARILACAK

Yatırımcısına, dengeli ve istikrarlı bir getiri yaratmayı öngören Fon, yüzlerce öğrenciye burs sağlama hedefiyle yola çıkıyor. Bu modelin alışılagelmiş bağış yöntemine kıyasla getirdiği en önemli yenilik ise eğitime destek olmak isteyenlerin doğrudan kendi mali kaynaklarından aktarımda bulunmak yerine, yatırımlarını İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’da değerlendirerek, eğitime düzenli ve sürdürülebilir bir destek verebilmeleri olacak.

İki kurum arasında yapılan protokole göre İş Portföy Eğitime Destek Serbest Fon’dan elde edilen yönetim ücretine ek olarak, İş Portföy tarafından düzenlenecek yardımseverlik koşuları da dahil olmak üzere birçok organizasyondan sağlanan bağış gelirleri TEV’e aktarılacak. Ayrıca bu kapsamda burstan faydalanacak öğrencilerin finansal okuryazarlıklarına katkı sağlamak amacıyla İş Portföy tarafından eğitici paneller düzenlenecek, öğrencilere staj ve mentorluk imkânı da sunulacak.

'HIZLA BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ'

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan şöyle konuştu; “İş Portföy olarak sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi dünyanın dönüşüm alanlarından ilham alarak kurduğumuz özgün temalı ve getiri potansiyeli barındıran birçok fonu Türkiye’de bir ilk olarak yatırımcılara sunmuş bulunuyoruz. İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’la da yatırımcı beklentilerinde öne çıkan toplumsal fayda alanında Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek eğitime “daimî” destek veren bir sosyal sorumluluk anlayışı ile yatırım fonlarını bir araya getiriyoruz. Yatırımcılar, yatırım tercihlerinde İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon’a yer açarak, maddi yetersizliklerden dolayı eğitim alamayan gençlere burs imkânı yaratmış olacak. Bu bakış açısıyla da diyoruz ki, bir fonla geleceği değiştirmek mümkün. Fonumuz ne kadar büyürse, geleceğin değişimine katkı da o kadar artacak. Biz İş Grubu olarak ilk adımı attık ve Fon’a yatırım yaptık. Fon getirileri kendini ispatladıkça, Fon’un da hızla büyüyeceğini değerlendiriyoruz. Örneğin, bugünkü şartlarda Fon’da biriken her 100 milyon TL için fondan elde edilen yönetim ücretinin yarısı TEV’e aktarıldığında birkaç yıl içinde yüzlerce öğrencinin eğitim bursunun karşılanacağını ifade edebiliriz.”

TEMEL İNSAN HAKKI

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın şu ifadelere yer verdi: “Nitelikli eğitim temel bir insan hakkıdır. Biz de Türk Eğitim Vakfı olarak 56 yıldır gençlerimizin bu haklarına erişebilmeleri ve eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmeleri için çalışıyoruz. Yetenekli, başarılı ve maddi olanakları sınırlı çocuklar ve gençler başta olmak üzere ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak yetkinlikte, öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek için çabalıyoruz. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamak için değil; potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamayı amaçladığımız çalışmalarımızda en büyük gücümüz Türkiye İş Bankası ve İş Portföy gibi değerli eğitim dostu kurumlardır. Özellikle kurumlarla yaptığımız çalışmaların nitelikli, sürdürülebilir, sosyal etkisi güçlü projeler olmasını çok kıymetli buluyoruz. Çalışmalarını bireysel ve kurumsal desteklerle sürdüren bizim gibi vakıflar için bu desteklerin uzun soluklu ve etki alanı geniş olması, ortaya çıkan faydanın katlanarak büyümesine olanak tanıyor. Öğrencilerimize maddi destek sağlamanın ötesine geçerek eğitim, staj ve mentorluk imkânlarıyla onlara eğitim ve yaşam yolculuklarında çok yönlü ve sürdürülebilir bir destek veren İş Portföy’e, arzuladığımız iyilik döngüsünün ortaya çıkması yönünde sundukları katkıları için sonsuz teşekkür ederiz.”