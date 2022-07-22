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Haberler Gündem Trafik Bu görüntünün bedeli 30 bin TL... Magandalar yine trafiğe tehlikeye attı! - Güncel haberler
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Bu görüntünün bedeli 30 bin TL! Magandalar yine yol kapattı

Düğün ve asker konvoyları başta olmak üzere yol kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye sokan magandalara bir yenisi Ordu'dan eklendi. Karadeniz Sahil Yolu'nu kapatıp drift yapan 2 sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri pahalıya mal oldu. Toplam 30 bin TL ceza kesilip, sürücü belgelerine el konulan sürücülerden birine daha önce de aynı suçtan ceza kesildiği ortaya çıktı

Bu görüntünün bedeli 30 bin TL... Magandalar yine trafiğe tehlikeye attı! - Güncel haberler
Bu görüntünün bedeli 30 bin TL!
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DHA

Trafiğe tehlikeye sokan 'drift magandaları' bu kez Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nu kapattı. İki sürücüye toplam 30 bin TL ceza kesildi, sürücü belgelerine el konuldu.

Karadeniz Sahil Yolu Ünye ilçesi Akçay mevkisinde, 17 Temmuz Pazar günü 2 sürücü, otomobilleriyle trafiği durdurup drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Asfaltta 2 otomobilin kendi eksenleri etrafında döndüğü görüntüler tepki çekti.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN CEZA

Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin M.T. ile E.M. olduğunu tespit etti. Ekipler, M.T.'nin 5 yıl içinde 2'nci kez drift yaptığı gerekçesiyle sürücü belgesini iptal ederken, 17 bin 719 TL de idari para cezası kesti. E.M.'nin ise sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 12 bin 412 TL ceza uygulandı.

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