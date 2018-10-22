Hafta başında Güneş, Terazi burcunun son derecesinde, özdeğer duygusuna işaret ediyor. Karmik olarak taşıdığımız, değer duygusu nedeniyle sınandığımız olayların üstesinden gelebileceğimiz önemli görünümler var.

Bağımsızlık, eğitim, yabancılarla ilişkiler haftanın ilk günlerinde önemli olacaktır.

23 Ekim’de Güneş, Akrep burcuna geçiyor. Güneş, Akrep burcunun; kararlılık, yüksek sezgi gücü, kaynakları iyi kullanma, olayları derinlemesine araştırma gücünü açığa çıkarıyor. Uzun vadeli stratejiler, kaynakların gözden geçirilmesi gündem olacaktır. Şüphe, kin, nefret gibi yakıcı duygular yüzeye çıkarken, sebep olan olayları anlama, özümseme, gerekli şartları hazırlama ve dönüştürme imkanları gelişecektir.

24 Ekim Dolunay’ı finansal konularda hareketlilik getirirken, ayakların yere basması zorunluluğunu hatırlatıyor. Tutumlu olmak ve üretim yapmak önem kazanıyor. Hayatta iz bırakmak isteyen vasıflarımız açığa çıkarken, yüksek sezgiler ve duyularla beslenen entelektüel becerilerimizi geliştirme imkanları beliriyor.

Başkalarının fikirleri ile yol alınamayacağını anlayıp, özgün fikir üretme yolunu seçmeliyiz. Zihinsel çatışmaların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Sırların açığa çıkmasıyla statü kayıplarına tanık olabiliriz. Güneşin Akrep burcundaki görünümleri ile hafta boyunca; işbirliği gerektiren durumlar, tavizler, değerler, bireysel ve kolektif arzular gündem olacaktır.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Benmerkezci, eleştirel tavırlar, kaynakları aşırı harcayarak tüketme, hedef koymadan dinlenmeden sürekli çalışma, yalnızlık adına hayattan izole olma, hırs ve ihtiraslarına yenik düşme.

Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Geniş gönüllülük, özgün fikir üretme, bağımsızlık, ilişkilerde dürüstlük, başka insanları gözetip koruma, adalet ve doğruluk arayışı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ