Hem dengeli beslenerek hem de aç kalmayarak dengeli beslenmek mümkün. Bunun için dikkat edilmesi gereken birkaç noktalar var. Dengeli beslenerek ve doğru besinleri tercih ederek çok daha kolay diyet yapmanız ve tokluk hissini uzatmanız mümkün. İşte tokluk süresini uzatan bazı besinler.



YUMURTA

Bir çok kişinin de bildiği gibi yumurta hem protein bakımından zengin hem de tokluk hissiyatını uzun süre koruyan bir besindir. Anne sütünden sonra gelen en iyi protein kaynağı olan yumurta içerdiği besin ögeleriyle beslenme programınızda mutlaka olması gereken gıdalar arasında. Günde en az bir yumurta tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından öneriliyor.



HAYVANSAL KAYNAKLI PROTEİNLER

Hayvansal gıdalar protein kaynaklı oldukları için uzun süreli tokluk hissiyatı oluştururlar. Ölçüsüne göre tüketilmesi gereken kırmızı veya beyaz et ürünleri yediğiniz zaman sindirim süreli daha uzun olduğu için daha geç acıkırsınız.



KURUBAKLAGİLLER

Bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagiller, lif açısından da zengin oldukları için tok tutucu özellikleri bulunmaktadır. Bu baklagiller arasında bezelye, fasulye, barbunya ve nohut sayılabilir.



YOĞURT

Süt proteini olan yoğurt kalsiyum ve probiyotik özelliği sayesinde hem sağlıklı hem de uzun süre tok tutan bir besindir.



ÇORBALAR

Sıvı özellikteki besinler vücutta emilimi ve mideden çıkışı daha yavaştır. Bu nedenle tokluk hissiyatını uzun süre yaşatır.



TARÇIN

Kan şekerini dengeleyici özelliği olan tarçın bu sayede açlık hissiyatını bastırarak tokluk hissiyatını çoğaltır. Meyve ve sularınıza ekleyebileceğiniz tarçın hem lezzet açısından fayda sağlar hem de tok tutar.



ELMA SİRKESİ

Sirke içerisinde bulunan asetik asit özelliği sayesinde vücutta açlık hissiyatını bastırır. Ayrıca ödem atma konusunda yardımcı işlev gören sirke metabolizmayı dengeler. Sirkeyi gün içerisinde bir su bardağına bir kaşık dökerek veya salatalarınızın içerisinde kullanarak tüketebilirsiniz.