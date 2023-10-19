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        Haberler Sağlık Bubble tea'ye dair korkutan gelişme: Depresyonu tetiklediği ortaya çıktı!

        Bubble tea'ye dair korkutan araştırma: Depresyon ve anksiyeteye sürüklüyor!

        Son yıllarda popüler olan içeceklerden birisi Bubble Tea gençler üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Baloncuklu çay ya da inci çay olarak da bilinen Bubble Tea'ler sütle çayın karıştırılması ve üzerine buz, aroma ya da yoğurt eklenmesiyle yapılıyor. Çin'de yapılan son çalışma Bubble Tea'ye dair korkutan bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:38
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        BUBBLE TEA HAKKINDA KORKUTAN KEŞİF

        Son dönemde giderek popülerleşen Bubble Tea içeceklerin gençler üzerinde olumsuz etkisi keşfedildi. Sütlü çay tariflerinin bağımlılık derecesinde tüketilmesi durumda gençlerde depresyon görülebiliceği ortaya konuldu.

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        ÇİN'DE 5 BİN 281 ÖĞRENCİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI

        Çin'de yer alan Tsinghua Üniversitesi ve Merkez Finans ve Ekonomi Üniversitesi'nden araştırmacılar, başkent Pekin'de yaşayan 5 bin 281 üniversite öğrencisine anket yaptı. Araştırma sonucu sütlü çay bağımlılığının belirli semptomlar gösterdiğini ve depresyon ile anksiyeteyle ilşikili olabileceğini gösterdi.

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        DEPRESYON VE ANKSİYETEYE NEDEN OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

        Hakemli bilimsel dergi Journal of Affective Disordes'da yayımlanan araştırma makalesinde "Sütlü çayın popülaritesi özellikle de gençler arasında muazzam bir artış gösterdi" ifadeleri yer aldı. "Bulgularımız sütlü çay tüketiminin bağımlılığa yol açabileceğini ve bunun depresyon, anksiyete ve intihar düşüncesiyle ilişkili olduğunu gözler önüne seriyor."

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        BAZI GENÇLER İÇMEDEN DURAMIYOR

        Çalışmaya katılan gençlerin durumu, sık kullanılan bir bağımlılık ölçeğine dayanarak değerlendirildi. Bu ölçekte katılımcıların sütlü çaylara kalıcı bir istek duyup duymadığı veya bunları aşırı tüketip tüketmediği gibi kriterler yer aldı. Değerlendirme sonucunda bazı gençlerin açık bağımlılık işaretleri sergilediği gözlemlendi.

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        BUBBLE TEA'LERİN İÇERİSİNDE EKSTRA ŞEKER VE KAFEİN BULUNUYOR

        Katılımcılar neredeyse haftanın yarısında günde en az bir bardak Bubble Tea içtiklerini belli etti. Bubble Tea'ler ekstra şeker içermelerinin yanı sıra ekstra kafein de içeriyor. Bu tür içeceklerin özellikle ergenlik çağında sık tüketilmesi moral bozukluğuna ve sosyal izolasyona yol açabiliyor.

        Bulgularda "Sütlü çayların sık tüketim, özlem duyma, içmeden duramama ve suçluluk duygusu gibi bağımlılık semptomlarına yol açabileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

        Ancak bu içecekler ve zihinsel sağlık sorunları arasında net bir nedensellik ilişkisi kurulamadı.

        Kaynak: Science Alert, Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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