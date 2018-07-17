DHA'nın haberine göre Bucaspor'da mevcut Başkan İrfan Bal'ın tek listeyle girdiği olağanüstü genel kurulda ortalık karıştı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda gerçekleşen seçime alınmayan bir grup taraftar kulüp binasını basarak yönetimi tanımadıklarını ve kulübü kendilerinin yöneteceğini açıkladı. Camları ve kapıları kırarak binaya girdikleri öğrenilen taraftarların temsilci başkanı Mehmet Aydın, başkanlık koltuğuna oturarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Aydın, İrfan Bal başkanlığındaki yönetimin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, "Taraftar Derneği'nin de kulübün de başkanı benim. Yapılan yolsuzluk nedeniyle kulüp yönetimine taraftarlar olarak el koymuş bulunmaktayız. Bu yönetimi tanımıyoruz. Kulübe parayı Belediye Başkanı Levent Piriştina veriyor. O zaman zaten yönetime gerek kalmıyor. Bu külübü taraftar yönetecek. Ben Bucaspor sevdalısıyım. Benim kulübümden hiçbir menfaatim olamaz" diye konuştu. Kulüp binasına giren Bucasporlu taraftarlar ardından karakolun yolunu tuttu. Ancak Bal ve yönetim kurulunun Mehmet Aydın ve ekibinden şikayetçi olmadığı, bu yüzden taraftarların serbest kaldığı vurgulandı.
Başkan İrfan Bal ise yapılan davranışların doğru ve hoş olmadığını savundu. Kulübü yönetmenin kolay olmadığını vurgulayan İrfan Bal, "Maalesef yakışıksız bir eylem gerçekleşti. Ben kongre salonunda olduğum için neler yapıldığını göremedim. Ardından olaylardan haberim olunca gece saat 02.00'ye kadar yöneticilerimizle toplantı yaptık. Yarın bir kez daha yöneticilerimizle toplanacağız. Gerekirse yine kararlar alabiliriz" dedi. Bal, "Tekrar kongre olabilir mi?" sorusuna ise "Her şeyi yönetim kuruluyla konuşuruz. Gereken her şeyi yaparız" şeklinde cevap verdi.
"KULÜBÜN ANAHTARI BİZDE"
Bucasporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Taraftarlar derneği başkanı Mehmet Aydın'ı kulüp başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Sarı-lacivertliler gruplarından paylaştıkları yazıda, "Değerli kader arkadaşlarımız, kulübün anahtarları biz taraftarların elindedir. Seçilen mevcut yönetimi tanımayarak, başkanlık koltuğunda ağabeyimiz Mehmet Aydın oturmaktadır. Yapılan yolsuzluğu kamuoyunun bilgisine sunarak, Buca'da imza kampanyası başlatıyoruz. İmzalar en kısa zamanda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşacaktır. Bildiğiniz üzere bir süredir kulübümüzde yapılan yolsuzluk diz boyu olmuş, Bucaspor ile alakası olmayan, Bucalılık kimliğinden yoksun kişiler delege olmuş hatta başkanlık koltuğuna oturmuşlardır. Yazacağımız bildiri sadece içimizde birikmiş öfkeyle sınırlı kalmayacağı bildirerek aynı zamanda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı beyan ederiz. Seçim günü taraftarlar kongre salonuna alınmayarak sözde yöneticiler yolsuzluğu kapalı kapılar ardında flu hale getirmek istemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.
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