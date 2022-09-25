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B﻿uckingham Sarayı Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğrafı paylaştı

B﻿uckingham Sarayı, 19 Eylül'de yapılan cenaze töreniyle Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’ne defnedilen Kraliçe 2. Elizabeth'in mezar taşının ilk fotoğrafını paylaştı. S﻿iyah mezar taşının üzerinde Kraliçe'nin, geçen yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Philip'in ve Kraliçe'nin ebeveynlerinin isimleri yazıyor.

B﻿uckingham Sarayı Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğrafı paylaştı
BBC TÜRKÇE

Buckingham Sarayı, 19 Eylül'de yapılan cenaze töreniyle Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’ne defnedilen Kraliçe 2. Elizabeth'in mezar taşının ilk fotoğrafını paylaştı.

Siyah mezar taşının üzerinde Kraliçe'nin, geçen yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Philip'in ve Kraliçe'nin ebeveynlerinin isimleri yazıyor.

Daha önceki mezar taşında sadece 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth'in isimleri yazıyordu.

Yeni taşta "George VI 1895-1952" ve "Elizabeth 1900-2002" işlemelerinin altında Garter Yıldızı (İngiltere'deki en yüksek şeref rütbesi) bulunuyor. Onun altında ise "Elizabeth II 1926-2022" ve "Philip 1921-2021" yazıyor.

Bu dört kraliyet üyesi de en yüksek rütbeli İngiliz şövalyelik nişanı olan Orger of Garter (Dizbağı Nişanı) sahibiydi.

Bu nişan ilk olarak 1348'de İngiltere Kralı3. Edward tarafından verilmeye başlanmıştı.

Siyah Belçika mermerine el işlemesi pirinç harflerin yerleştirildiği taşın çevresi de çiçeklerle donatıldı.

En uzun süre görev yapan İngiliz hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, 9 Eylül günü 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

19 Eylül'de tüm gün süren cenaze töreninde 2. Elizabeth'in naaşı, Londra'da Westminster Kilisesi'ndeki törenin ardından Windsor Kalesi'ne götürülmüş ve burada Kral 3. Charles da dahil yakın aile üyelerinin katıldığı son bir törenle defnedilmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarı Perşembe'den itibaren halka da açılacak.

cenaze töreninden bir kare Getty Images

Kraliçe 2. Elizabeth'in defnedildiği St George Şapeli, sadece ibadete ayrılan Pazar günleri hariç halka açık olacak.

Şapelin bulunduğu Windsor Kalesi'ni ziyaret etmek için yetişkinlerin Cumartesi günleri £28.50 (yaklaşık 570 TL), diğer günlerde ise £26.50 (yaklaşık 530 TL) bilet ücreti ödemesi gerekiyor.

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