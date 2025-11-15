Buğday Tanesi Tahran'da En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü Kazandı

Tahran'da düzenlenen 9. Uluslararası Film Festivali'nde AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı Buğday Tanesi filmi En İyi Uluslararası Film Ödülü'ne layık görüldü.

Tahran Belediyesi'nin himayelerinde binlerce insanı bir araya getiren organizasyonda ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Serkan Bayram yaptığı konuşmada seyircileri "Bu ödül, bir filmin değil, umudun, mücadelenin ve insanlığın ödülüdür. Savaşların olmadığı, engellerin kalmadığı, barış dolu bir dünya için mücadele ediyoruz. Yaşasın Türk ve İran halklarının kardeşliği" diyerek selamladı.

Film, çocukken bir buğday tarlasında geçirdiği kazada iki elini kaybeden Serkan Bayram'ın çocukluğundan siyasete girişine kadar geçen hayat yolculuğunu konu alıyor.

Bayram'ın hukuk fakültesine girme çabasını ve toplumsal ve kişisel engelleri aşma mücadelesini konu alan filmin başrolünde Türk şarkıcı ve oyuncu Kutsi yer alıyor.