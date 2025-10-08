Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim 2025 maç takvimi ile bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 8 Ekim 2025 maç programı

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları merak eden sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli aranın başlaması sebebiyle 8 Ekim Çarşamba günü Süper Lig maçları oynanmayacak. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Asya DK Elemeleri, Afrika DK Elemeleri, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki 8 Ekim 2025 maç takvimi ile bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 12:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:27
        8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Ekim’de başlayan milli ara 17 Ekim’de sona erecek Bu süre zarfında Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Fakat UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Asya DK Elemeleri, Afrika DK Elemeleri, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 8 Ekim 2025 maç programı…

        8 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        19:45 Twente - Chelsea

        19:45 Real Madrid - Roma

        22:00 St. Pölten - Atletico Madrid

        22:00 Manchester United - Valerenga

        22:00 Wolfsburg - PSG

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu

        15:00 Young Boys - SFK 2000

        15:45 Slavia Praha - Austria Wien

        19:00 Inter Milano - Vllaznia

        19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring

        19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU

        19:30 Koge - Glasgow City

        20:00 Anderlecht - Sporting Braga

        20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko

        20:00 Grasshopper - Ajax

        20:00 Sparta Prag - Ferencvaros

        21:00 Breidablik - Spartak Subotic

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

        18:00 Umman – Katar (Spor Smart, Smart Spor HD)

        20:15 Endonezya - Suudi Arabistan (Spor Smart, Smart Spor HD)

        Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A

        18:00 Umman - Katar

        Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B

        20:15 Endonezya - S. Arabistan

        Afrika DK Elemeler - Grup A

        16:00 Etiyopya - Gine Bissau

        19:00 Cibuti - Mısır

        19:00 Sierra Leone - Burkina Faso

        Afrika DK Elemeler - Grup D

        16:00 Esvatini - Angola

        16:00 Libya - Yeşil Burun

        16:00 Mauritius - Kamerun

        Afrika DK Elemeler - Grup E

        22:00 Nijer - Kongo

        22:00 Tanzanya - Zambiya

        Afrika DK Elemeler - Grup I

        19:00 Çad - Mali

        19:00 Komorlar - Madagaskar

        19:00 Orta Afrika - Gana

        FIBA BKT EuroCup

        20:00 Chemnitz 99 - Lietkabelis

        20:00 Aris - Hamburg

        19:00 Bahçeşehir Koleji - Reyer

        20:30 JL Bourg - Türk Telekom

        21:00 Hapoel Kudüs - Cedevita Olimpija

        21:00 Budućnost - Trento

        21:45 Manresa - Śląsk Wrocław

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        18:00 Hapoel Holon - Bursaspor

        19:00 Szolnoki Olaj - Patrioti Levice

        20:00 Tofaş - Bnei Herzliya

        21:00 Berlin - Chalon-sur-Saône

        21:00 Spartak - Le Mans

        21:30 Trapani - Tenerife

        21:30 Oostende - Karditsas

        21:30 Unicaja - Mersin Spor

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
