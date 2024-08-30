Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 30 Ağustos 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 30 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

        Ülke genelinde yüksek sıcaklılar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 30 Ağustos 2024 Cuma MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 01:08 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağustos ayının son günlerine girilirken, 'bugün hava nasıl olacak?' sorusu son dönemin cevabı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, bazı bölgelerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumu raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 30 AĞUSTOS 2024?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 22°C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        4

        İZMİR 23°C, 32°C

        Az bulutlu

        5

        ANKARA 19°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde merkez ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?