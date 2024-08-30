Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 30 Ağustos bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde yüksek sıcaklılar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 30 Ağustos 2024 Cuma MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
Ağustos ayının son günlerine girilirken, 'bugün hava nasıl olacak?' sorusu son dönemin cevabı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, bazı bölgelerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 30 AĞUSTOS 2024?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı