BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 30 AĞUSTOS 2024?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.