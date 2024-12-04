Bugün hava nasıl olacak? 4 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun batı kesiminde yağışlı hava hakim olurken, iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 4 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile güney kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı