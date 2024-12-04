BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile güney kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.