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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 5 Haziran 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 5 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı listesi belli oldu!

        5 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranları, izleyicilere sabah saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar dopdolu bir içerik yelpazesi sunacak. Güne özel haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve yarışmalarla başlayan yayın akışı, akşam saatlerinde sürprizleriyle devam edecek. Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin sezon finali bölümleri bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki, 5 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar ekrana gelecek? İşte günün tüm yayın detayları…

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        1

        Bugün televizyon kanalları, izleyicilere sabah saatlerinden geceye kadar dopdolu bir yayın akışı sunacak. Gün boyu haber bültenleri, gündüz programları ve yarışmalarla başlayan ekran serüveni, akşam kuşağında dizilerin sezon finali heyecanları yaşacanak. Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz dizilerinin sezon finali bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın yeni bölümü yayınlanacak. İşte 5 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 5 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Ölümcül Takip (Survivor)

        22.00 Kurtarıcı

        23.45 Gece Hattı

        00.45 Ölümcül Takip (Survivor)

        02.15 Kurtarıcı

        03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar (Sezon Finali)

        00.15 Daha 17

        03.00 Gelinim Mutfakta

        05.00 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.20 A.B.İ.

        02:40 Ateş Kuşları

        05.00 Bir Gece Masalı

        6

        TRT 1

        05.28 İstiklal Marşı

        05.30 Lingo Türkiye

        06.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.35 Balkan Ninnisi

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Sezon Finali)

        00.30 Gönül Dağı

        02.40 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Her Yerde Sen

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sen Çal Kapımı

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Hava Muhalefeti

        22.30 Vay Halime

        01.00 Adım Farah

        03.15 İnadına Aşk

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        05.30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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