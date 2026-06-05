Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 5 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı listesi belli oldu!
5 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranları, izleyicilere sabah saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar dopdolu bir içerik yelpazesi sunacak. Güne özel haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve yarışmalarla başlayan yayın akışı, akşam saatlerinde sürprizleriyle devam edecek. Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin sezon finali bölümleri bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki, 5 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar ekrana gelecek? İşte günün tüm yayın detayları…
Bugün televizyon kanalları, izleyicilere sabah saatlerinden geceye kadar dopdolu bir yayın akışı sunacak. Gün boyu haber bültenleri, gündüz programları ve yarışmalarla başlayan ekran serüveni, akşam kuşağında dizilerin sezon finali heyecanları yaşacanak. Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz dizilerinin sezon finali bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın yeni bölümü yayınlanacak. İşte 5 Haziran Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 5 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ölümcül Takip (Survivor)
22.00 Kurtarıcı
23.45 Gece Hattı
00.45 Ölümcül Takip (Survivor)
02.15 Kurtarıcı
03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar (Sezon Finali)
00.15 Daha 17
03.00 Gelinim Mutfakta
05.00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.20 A.B.İ.
02:40 Ateş Kuşları
05.00 Bir Gece Masalı
TRT 1
05.28 İstiklal Marşı
05.30 Lingo Türkiye
06.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.35 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz (Sezon Finali)
00.30 Gönül Dağı
02.40 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Her Yerde Sen
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Hava Muhalefeti
22.30 Vay Halime
01.00 Adım Farah
03.15 İnadına Aşk
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
05.30 Tuzak
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