19 Eylül Pazar günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 19 Eylül Pazar akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Yargı, Benzemez Kimse Bize gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00: Gizemli Tarih "Derin Kuyu"

14.00: Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"

16:00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

19.00: Ana Haber

20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

22.45: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

01.45: Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"

03.45: Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Şansım Olsa

14.30: Bir Şansım Olsa

15.30: Yalancı

18.45: Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20.00: İçimizden Biri

23.15: İçimizden Biri Tekrar

02.00: Yalancı

04.00: Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

12.35: Kalp Yarası

15.45: Kardeşlerim

19.00: ATV Ana Haber

20.00: İkimizin Sırrı

00.20: Taşıyıcı: Son Hız Yabancı Sinema

02.05: Taşıyıcı: Son Hız Yabancı Sinema 03.50: Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Baht Oyunu

14.45: Camdaki Kız

18.45: Kanal D Haber

Hafta Sonu

20.00: Yargı (Yeni Dizi)

22.45: Yargı

00.15: Yargı

02.45: 5N1K

03.15: Kardeşler

04.30: Ankara'nın Dikmeni

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00: Bir Demet Tiyatro

15.45: En Güzel Bölüm

16.00: Kazara Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Benzemez Kimse Bize

00.30: Ada Masalı

03.00: Tülin Şahin İle Moda

04.00: Müzik

05.00: Ayşecik ile Ömercik

05.30: Medcezir

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00: Yasak Elma

16.30: Uzak Şehrin Masalı

19.00: GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00: Uzak Şehrin Masalı

00.45: Yasak Elma

03.15: Kefaret

05.15: İnadına Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

13.45: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

18.15: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Paylaş Benimle

03.30: 8X8

04.45: Bilginiz Olsun