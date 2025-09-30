30 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Real Madrid, Bayern Münih, Atletico Madrid, Chelsea, Benfica, Bodo/Glimt gibi takımlar sahaya çıkacak. Bu noktada bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Eylül 2025 bugünkü maç fikstürü…