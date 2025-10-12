Bugünkü maç programı 12 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
12 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 karşılaşma oynanacak. Bu kapsamda bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Ekim 2025 günün maç takvimi...
12 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
C Grubu
19.00 İskoçya-Belarus (EXXEN)
21.45 Danimarka-Yunanistan (EXXEN)
G Grubu
19.00 Hollanda-Finlandiya (EXXEN)
21.45 Litvanya-Polonya (EXXEN)