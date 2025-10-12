Habertürk
        Bugünkü maç programı 12 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        12 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 karşılaşma oynanacak. Bu kapsamda bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Ekim 2025 günün maç takvimi...

        Giriş: 12.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:25
        12 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Karşılaşmaların başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Ekim 2025 bugünkü maçlar...

        12 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

        C Grubu

        19.00 İskoçya-Belarus (EXXEN)

        21.45 Danimarka-Yunanistan (EXXEN)

        G Grubu

        19.00 Hollanda-Finlandiya (EXXEN)

        21.45 Litvanya-Polonya (EXXEN)

        H Grubu

        16.00 San Marino-Güney Kıbrıs (EXXEN)

        21.45 Romanya-Avusturya (EXXEN ve S Sport Plus)

        L Grubu

        19.00 Faroe Adaları-Çekya (EXXEN)

        21.45 Hırvatistan-Cebelitarık (EXXEN)

