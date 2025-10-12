12 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Karşılaşmaların başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Ekim 2025 bugünkü maçlar...