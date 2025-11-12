Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 KASIM 2025 LİSTESİ: Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi

        Bugünkü maçlar 12 Kasım 2025 listesi belli oldu. Böylece bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılan ''Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçları oynanacakken, UEFA U19 Şampiyonası'nda eleme turu heyecanı devam edecek. Basketbolda ise THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı mücadeleler var. İşte 12 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:40
        1

        Milli araya rağmen futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Buna göre; bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda 8, UEFA U19 Şampiyonası eleme turunda 22 maç yapılacak. Basketbolseverleri de yoğun bir maç programı bekliyor. THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        20:45 Bayern Münih - Arsenal (Disney+)

        20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)

        23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)

        23:00 Benfica - Twente (Disney+)

        23:00 Manchester United - PSG (Disney+)

        3

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - Son 16 Turu

        20:00 Nordsjaelland - Mura

        20:30 Hacken - Inter

        20:45 Sparta Prag - Young Boys

        21:00 Anderlecht - Wien

        21:00 Breidablik - F. Hjorring

        21:00 PSV - Frankfurt

        21:30 Ajax - Hammarby

        22:35 Glasgow C. - Sporting CP

        4

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3

        13:00 Belarus U19 - Yunanistan U19

        16:00 Türkiye U19 - Lihtenştayn U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 1

        21:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi U19 - Hollanda U19

        21:00 İrlanda U19 - Kazakistan U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 2

        15:00 Fransa U19 - Faroe Adaları U19

        19:00 Bulgaristan U19 - Macaristan U19

        5

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 5

        14:00 Karadağ U19 - Slovakya U19

        16:00 Ukrayna U19 - Arnavutluk U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 6

        13:30 Gürcistan U19 - Hırvatistan U19

        15:45 Sırbistan U19 - Cebelitarık U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 7

        12:00 Finlandiya U19 - İzlanda U19

        17:00 Romanya U19 - Andorra U19

        6

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 8

        13:00 Letonya U19 - İskoçya U19

        19:00 İngiltere U19 - Litvanya U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 9

        13:00 Bosna-Hersek U19 - Polonya U19

        17:00 İtalya U19 - Moldova U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 10

        14:30 Danimarka U19 - San Marino U19

        20:30 İsveç U19 - İsviçre U19

        7

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 11

        17:00 K. Makedonya U19 - Belçika U19

        20:00 Portekiz U19 - Estonya U19

        UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 13

        13:00 Malta U19 - K. İrlanda U19

        16:30 Çekya U19 - Azerbaycan U19

        8

        THY Euroleague

        22:15 Olimpiakos - Žalgiris

        22:30 Bayern - Barcelona

        22:30 Olimpia Milano - Lyon-Villeurbanne

        9

        FIBA Şampiyonlar Ligi

        19:00 Sabah BK - Chalon-sur-Saone

        20:00 Mersin Spor - Unicaja (TRT Spor Yıldız)

        20:30 AEK - VEF Riga

        20:30 Nymburk - Berlin

        10

        BKT Eurocup

        20:00 Beşiktaş Gain - Trento (TRT Spor)

        20:00 U-Banca Transilvania - Manresa

        20:30 Cedevita Olimpija - Reyer

        20:45 Lietkabelis - Türk Telekom (TRT Spor Yıldız)

        21:00 Chemnitz 99 - Buducnost

        22:30 London Lions -Panionios

        Bugün televizyonda neler var?
        Bugün televizyonda neler var?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
