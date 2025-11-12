Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi
Bugünkü maçlar 12 Kasım 2025 listesi belli oldu. Böylece bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılan ''Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçları oynanacakken, UEFA U19 Şampiyonası'nda eleme turu heyecanı devam edecek. Basketbolda ise THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı mücadeleler var. İşte 12 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Milli araya rağmen futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Buna göre; bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda 8, UEFA U19 Şampiyonası eleme turunda 22 maç yapılacak. Basketbolseverleri de yoğun bir maç programı bekliyor. THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45 Bayern Münih - Arsenal (Disney+)
20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)
23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)
23:00 Benfica - Twente (Disney+)
23:00 Manchester United - PSG (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - Son 16 Turu
20:00 Nordsjaelland - Mura
20:30 Hacken - Inter
20:45 Sparta Prag - Young Boys
21:00 Anderlecht - Wien
21:00 Breidablik - F. Hjorring
21:00 PSV - Frankfurt
21:30 Ajax - Hammarby
22:35 Glasgow C. - Sporting CP
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3
13:00 Belarus U19 - Yunanistan U19
16:00 Türkiye U19 - Lihtenştayn U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 1
21:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi U19 - Hollanda U19
21:00 İrlanda U19 - Kazakistan U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 2
15:00 Fransa U19 - Faroe Adaları U19
19:00 Bulgaristan U19 - Macaristan U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 5
14:00 Karadağ U19 - Slovakya U19
16:00 Ukrayna U19 - Arnavutluk U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 6
13:30 Gürcistan U19 - Hırvatistan U19
15:45 Sırbistan U19 - Cebelitarık U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 7
12:00 Finlandiya U19 - İzlanda U19
17:00 Romanya U19 - Andorra U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 8
13:00 Letonya U19 - İskoçya U19
19:00 İngiltere U19 - Litvanya U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 9
13:00 Bosna-Hersek U19 - Polonya U19
17:00 İtalya U19 - Moldova U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 10
14:30 Danimarka U19 - San Marino U19
20:30 İsveç U19 - İsviçre U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 11
17:00 K. Makedonya U19 - Belçika U19
20:00 Portekiz U19 - Estonya U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 13
13:00 Malta U19 - K. İrlanda U19
16:30 Çekya U19 - Azerbaycan U19
THY Euroleague
22:15 Olimpiakos - Žalgiris
22:30 Bayern - Barcelona
22:30 Olimpia Milano - Lyon-Villeurbanne
FIBA Şampiyonlar Ligi
19:00 Sabah BK - Chalon-sur-Saone
20:00 Mersin Spor - Unicaja (TRT Spor Yıldız)
20:30 AEK - VEF Riga
20:30 Nymburk - Berlin