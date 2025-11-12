Milli araya rağmen futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Buna göre; bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda 8, UEFA U19 Şampiyonası eleme turunda 22 maç yapılacak. Basketbolseverleri de yoğun bir maç programı bekliyor. THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?