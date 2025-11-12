Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 12 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 12 Kasım 2025 TV yayın akışı listesine göre, bu akşam sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışmasında ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam TRT 1’de Vahşetin Çağrısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, diğer kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte, 12 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Bu Sabah

        10.00 Sandık Kokusu

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Bereketli Topraklar

        22.45 Eşkıya

        01.30 Veliaht

        04.00 Eşkıya

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Sahipsizler

        00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03.00 Yüksek Sosyete

        04.30 Hanım Köylü

        06.00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Eşref Rüya

        00.15 Uzak Şehir

        03.00 Poyraz Karayel

        05.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Kuruluş Osman

        23.20 Kuruluş Osman

        02.00 Kuruluş Osman

        04.30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.48 İstiklal Marşı

        05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Kod Adı Kırlangıç

        14.30 Teşkilat

        18.00 Yurda Dönüş

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Vahşetin Çağrısı

        22.00 Akıl Oyunları

        00.45 Vahşetin Çağrısı

        02.30 Teşkilat

        05.15 Yurda Dönüş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sahtekarlar

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Sahtekarlar

        22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        01.15 Ben Onun Annesiyim

        03.45 İnadına Aşk

        05.00 Kefaret

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        13.15 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        12 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Şara: ABD ile birçok ortak çıkarımız var
        Şara: ABD ile birçok ortak çıkarımız var
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!