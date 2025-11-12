TV yayın akışı 12 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 12 Kasım 2025 TV yayın akışı listesine göre, bu akşam sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışmasında ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam TRT 1’de Vahşetin Çağrısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, diğer kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte, 12 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bereketli Topraklar
22.45 Eşkıya
01.30 Veliaht
04.00 Eşkıya
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03.00 Yüksek Sosyete
04.30 Hanım Köylü
06.00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
00.15 Uzak Şehir
03.00 Poyraz Karayel
05.00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
23.20 Kuruluş Osman
02.00 Kuruluş Osman
04.30 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı
05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.30 Teşkilat
18.00 Yurda Dönüş
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Vahşetin Çağrısı
22.00 Akıl Oyunları
00.45 Vahşetin Çağrısı
02.30 Teşkilat
05.15 Yurda Dönüş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Sahtekarlar
22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
01.15 Ben Onun Annesiyim
03.45 İnadına Aşk
05.00 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
