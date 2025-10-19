19 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Fenerbahçe- Karagümrük ve Liverpool- Manchester United maçları futbolseverleri bekliyor olacak. Karşılaşmaların başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Ekim 2025 bugünkü maçlar...