Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 24 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?

        Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan - Pro Lig maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. THY EuroLeague'de de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig ve THY EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. THY EuroLeague'in 6. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        24 EKİM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        16:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor (TRT Spor)

        20:00 Sivasspor - Hatayspor (TRT Spor)

        HTSPOR CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Premier Lig

        22:00 Leeds United - West Ham United (beIN Sports 3)

        5

        LaLiga

        22:00 Real Sociedad - Sevilla (TiviBu Spor 3)

        6

        Serie A

        21:45 Milan - Pisa (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        Ligue 1

        21:45 Paris FC - Nantes (beIN Sports 5)

        7

        Bundesliga

        21:30 Werder Bremen - Union Berlin (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        8

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        17:45 Al Fateh - Al Ettifaq

        18:30 Neom SC - Al Khaleej

        21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Hilal Riyadh

        9

        THY EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (S Sport)

        21:00 Virtus Bologna - Panathinaikos

        21:30 Partizan - Paris Basket

        21:45 Bayern - Olimpiakos

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!