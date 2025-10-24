Bugünkü maç takvimi 24 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?
Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan - Pro Lig maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. THY EuroLeague'de de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi!
Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig ve THY EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. THY EuroLeague'in 6. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 EKİM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor (TRT Spor)
20:00 Sivasspor - Hatayspor (TRT Spor)
Premier Lig
22:00 Leeds United - West Ham United (beIN Sports 3)
LaLiga
22:00 Real Sociedad - Sevilla (TiviBu Spor 3)
Serie A
21:45 Milan - Pisa (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Ligue 1
21:45 Paris FC - Nantes (beIN Sports 5)
Bundesliga
21:30 Werder Bremen - Union Berlin (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:45 Al Fateh - Al Ettifaq
18:30 Neom SC - Al Khaleej
21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Hilal Riyadh
THY EuroLeague
20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (S Sport)
21:00 Virtus Bologna - Panathinaikos
21:30 Partizan - Paris Basket
21:45 Bayern - Olimpiakos