        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 25 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        25 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bu akşam Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.

        Giriş: 25.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:58
        1

        25 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da birbirinden kritik maçlar oynanacak. Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise Alanyaspor ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Ekim 2025 bugünkü maçlar listesi!

        2

        25 EKİM 2025 CUMARTESİ KİMİN MAÇI VAR?

        SÜPER LİG

        17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

        20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

        3

        1. LİG

        13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)

        13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

        16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)

        19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

        4

        PREMIER LİG

        17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)

        17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)

        19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

        22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)

        5

        LA LIGA

        15:00 Girona - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

        17:15 Espanyol - Elche (S Sport, S Sport Plus)

        19:30 Athletic Bilbao - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

        22:00 Valencia - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

        6

        SERIE A

        16:00 Udinese - Lecce

        16:00 Parma - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        19:00 Napoli - Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        21:45 Cremonese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        7

        LIGUE 1

        18:00 Brest - PSG (beIN Sports 4)

        20:00 Monaco - Toulouse (beIN Sports MAX 1)

        22:05 Lens - Marsilya (beIN Sports MAX 1)

        8

        BUNDESLIGA

        16:30 Hamburg - Wolfsburg (S Sport Plus)

        16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        16:30 Augsburg - RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 Mönchengladbach - Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        16:30 Hoffenheim - Heidenheim

        19:30 Borussia Dortmund - Köln (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
