Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün Süper Lig, La Liga, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Danimarka Süper Lig, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Polonya Ekstraklasa ve Rusya Premier Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 27 Ekim 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...