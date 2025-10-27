Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig, La Liga...

        Bugünkü maçlar 27 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 27 Ekim 2025 Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, İspanya La Liga, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Danimarka Süper Lig, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Polonya Ekstraklasa ve Rusya Premier Lig'de önemli maçlar yapılacak. Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisi dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ekim 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 12:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:44
        1

        Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün Süper Lig, La Liga, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Danimarka Süper Lig, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Polonya Ekstraklasa ve Rusya Premier Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 27 Ekim 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...

        2

        27 EKİM 2025 PAZARTESİ MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

        3

        La Liga

        23.00 Real Betis-Atletico Madrid

        4

        Portekiz Premier Lig

        23:15 Moreirense - Porto

        5

        Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu

        17:35 Al Fateh - Al Riyadh

        17:35 Al Khaleej - Al Taawon

        18:00 Al Kholood - Najma

        21:00 Al Batin - Al Ahli

        6

        Danimarka Süper Lig

        21:00 Odense - Brondby

        7

        İsveç Allsvenskan

        21:00 Brommapojkarna - GAIS

        21:10 Malmö - Hammarby

        8

        Finlandiya Veikkausliiga - Şampiyona Grubu

        19:00 SJK Seinöjoen - Kuopion

        9

        Polonya Ekstraklasa

        21:00 Radomiak - Wisla Plock

        10

        Rusya Premier Lig

        19:30 Akhmat Grozny - Sochi

