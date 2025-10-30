Bugünkü maçlar 30 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 30 Ekim 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Bugün hem futbolda hem de basketbolda heyecan dolu maçlar var. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu bugün oynanacak 6 mücadele ile sona erecek. Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftası ise basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ekim 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
30 EKİM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (A Spor)
13:30 1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK
14:45 Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK (A Spor)
15:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970
18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu (A Spor)
20:30 TÜMOSAN Konyaspor - 12 Bingölspor (A Spor)
Serie A
20:30 Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)
22:45 Pisa SC - Lazio Rome (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)
Suudi Arabistan Ligi
20:30 Al Ahli - Al Riyadh (TRT Spor)
EuroLeague Erkekler
21:00 Zalgiris - Asvel (S Sport Plus)
22:05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız (S Sport Plus)
22:30 Valencia - Dubai (S Sport Plus)
22:30 Milano - Paris (S Sport Plus)
22:30 Bayern Münih - Bologna (S Sport Plus)
23:00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko (S Sport Plus)
Euroleague Kadınlar
19:00 ÇBK Mersin - Venezia (TRT Spor Yıldız)