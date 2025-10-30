30 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. eleme turu bugün oynanacak 6 mücadele ile sona eriyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de de heyecan dorukta. Ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko, ligin 8. haftasında Real Madrid karşısında parkeye çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ekim 2025 maç fikstürü…