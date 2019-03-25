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Tarkan’ın şarkı için ücret almadığını doğrulayan Ersoy, "Tarkan’a hediye alacak mısınız?" sorusuna ise; kendisinin bana bu şarkıyı okuduğum için hediye vermesi gerekiyor, elmas veya yakut bir yüzük bekliyorum espirisi yaptı. Tarkan o kadar iyi yetiştirilmiş bir insan ki gerçek manada starlık zırhını çok iyi taşıyan bir sanatçı insan olarakta çok kıymetlidir.