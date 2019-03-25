Bülent Ersoy’un sahnesi için 400 şamdan, 1000 kristal taş ve mum kulanıldı. Özel ışık sistemi kurulurken dekorasyon için ek 50 bin TL harcadığı öğrenildi.
Gülşah Saraçoğlu tarafından Diva Bülent Ersoy’a el yapımı çiçeklerle dizayn edilen özel elbisesi için 10 gün atölye çalışanları 24 saat mesai yaptı. Elbise için 40 metre kumaş kullanıldı.
'Ümit Hırsızı' şarkısının Tarkan ile düet olarak çıkmaması konusunda samimi açıklamalar yapan Diva Bülent Ersoy; Tarkan’ın bu şarkıda solist icrasıyla ön plana çıkan bir yorumu olmadı ama sesi var. Okudu. Şarkının vokallerinde yer aldı. Kendi eseri zaten “Ümit Hırsızı” şarkısı ikimizin müşterek çocuğu oldu.
Tarkan’ın şarkı için ücret almadığını doğrulayan Ersoy, "Tarkan’a hediye alacak mısınız?" sorusuna ise; kendisinin bana bu şarkıyı okuduğum için hediye vermesi gerekiyor, elmas veya yakut bir yüzük bekliyorum espirisi yaptı. Tarkan o kadar iyi yetiştirilmiş bir insan ki gerçek manada starlık zırhını çok iyi taşıyan bir sanatçı insan olarakta çok kıymetlidir.
Şarkıyı Tarkan’dan nasıl aldığını ilk defa açıklayan Bülent Ersoy; Tarkan’ın kendisinin çıkaracağı yeni şarkıları dinletmek istediğini söyledi.
Bende dinledikten sonra süper olmuş dedim. Fakat Ümit Hırsızı şarkısını dinledikten sonra çok beğendim ve kıskandım. Tarkan’a bu şarkıyı çok beğendiğimi ve kıskandığımı söyledim keşke ben okusaydım dedim. Tarkan büyük bir centilmenlik örneği sergileyerek eser sizindir divam dedi.
Tarkan’a sizlerin huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum. Şarkısının Ortadoğu ve kuzey Irak’ta çok sevildiğini, Erbil’den konser teklifi geldiğini açıkladı.
Klip imajının Beyonce benzetilmesi konusunda bu tarzlar bizim kültürümüz, ben kimsenin taklidi olamam, benim yıllar önce giydiğim aynalı elbisenin aynısını Jennifer Lopez giydi. Ben hayatımda hiçbir zaman kimseyi taklit etmedim, etmeyide düşünmedim, hep taklit edildim.
Taklitler asıllarını yaşatır, ben asılım dedi. Türkiye’nin Divası şarkının klibi, yapım aşaması kostümleri dahil toplamda 1.000.000 TL harcanmış olduğunu doğrulayarak Türk müzik tarihinin en pahalı şarkısı olduğunu işaret etmiş oldu.
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