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Hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Akay, “Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil'in de yakın dostu olan şarkıcı arkadaşımız Cumhur Kaplan, kanser tedavisi görüyordu ve 35 gündür yoğun bakımdaydı. Kaplan, maalesef hayata tutunamadı ve 10 Şubat Pazar günü saat 12:20’de kaybettik. Kendisi ile bir canlı yayın sonrası yakın arkadaş olmuştuk. Cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü öğle namazına müteakiben, Karşıyaka Osman Bey Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Karşıyaka Doğancay Mezarlığı’na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı ve Bülent Ersoy’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.