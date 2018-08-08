Bülent Yavuz'un görüşleri şöyle:

" Fenerbahçe, ilk maçta Benfica'da skor olarak umduğunu bulamadı. Maçın hakemi Belaruslu Aleksei Kulbakov ise maçı fena yönetmedi. Özellikle ikili mücadelelerde ve pozisyonların yakınında oyunu takip etmesi, maçın kontrolünü eline almasına yardımcı oldu. Avantaj kuralında zaman zaman hatalar yapsa da genelde maçın akışına ve temposuna yakışmayacak kararlar vermedi.

Ceza alanı içerisinde birkaç el pozisyonunda devam kararları doğruydu. Takdir haklarının çoğunu Fenerbahçe lehine kullandığını düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda deplasmana çıkan Fenerbahnçe için lokum gibi hakemdi.

Disiplin uygulamalarında da tavizkar olmadı. Zaten maçın sertleşmesine sebep olacak mücadeleler ve kötü davranışlar olmadı. Bu yüzden de Belaruslu hakemin işi disiplin açısından da kolay oldu.

Maçın sonuna eklediği 4 dakika süre de kaybolan zamanın karşılığıydı."

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