Sezon başladı, onlar hala boşta!

Hafta sonunda 2020-21 sezonuna başlayacak Almanya´da yeni seyirci kararı alındı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaların, yeni sezonla birlikte yüzde 20 kapasiteyle oynanmasına karar verildi. Stat kapasitesinin yüzde 20´si ev sahibi ekip taraftarları tarafından kullanılacak. Deplasman takımı taraftarları stadyuma alınmayacak, ayrıca stadyum içerisinde alkol tüketimine de izin verilmeyecek.

Bundesliga için alınan yeni seyirci kararları şu şekilde:

-Stat kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi takımın taraftarıyla doldurulacak. Rakip takımın taraftarı, stada alınmayacak, alkole izin verilmeyecek.

- Örneğin; Borussia Dortmund'un 81 bin 365 taraftar kapasiteli stadyumunda, yeni düzenlemeye göre 16 bin 273 taraftar stadyumdaki yerini alabilecek.

-Vakaların artması halinde seyirci konusunda yeni kararlar alınabilecek.

-Stadyumların yüzde 20 kapasiteyle doldurulma konusundaki süre ise Ekim 2020.