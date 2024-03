Burak Özçivit kimdir, kaç yaşındadır? Burak Özçivit’in hayatı ve biyografisi

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

İnternet kullanıcıları, “Burak Özçivit kimdir?” sorusunun cevabını sık olarak öğrenmek istiyor. Burak Özçivit, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Bakışlarıyla ve oyunculuğuyla büyüleyen sanatçı, bir dönem modellik de yapmıştır. Özçivit’in Burçin Özçivit adında bir kız kardeşi de bulunur. Lise eğitimini Kazım İşmen Lisesi’nde bitiren Özçivit, lisans eğitimi için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü’nü tercih etmiştir.

BURAK ÖZÇİVİT KAÇ YAŞINDA?

İnternet üzerinde sanatçı hakkında en fazla sorulan sorulardan biri de “Burak Özçivit kaç yaşında?” sorusudur. 24 Aralık 1984 doğumlu oyuncunun şu anki yaşı 40’tır. 2003 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında “Gelecek Vadeden” seçilmiştir. Bundan sonrasında ise “Uğurkan Erez Ajans” şirketiyle çalışmaya başlamıştır.

BURAK ÖZÇİVİT NERELİ?

“Burak Özçivit nereli?” sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Başarılı oyuncu Burak Özçivit, 24 Aralık 1984’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ancak oyuncunun aslen Gaziantep’li olduğu bilinmektedir. “Malkoçoğlu” ve “Kamran” gibi karakterlerle hafızalara kazınmıştır.

BURAK ÖZÇİVİT HAYATI KARİYERİYLE NASIL KESİŞTİ?

Burak Özçivit hayatı kariyeriyle katıldığı yarışma programından sonra kesişmiştir. Bu yarışmada seçildikten sonra bir ajans ile çalışmaya başlamıştır. Sonrasında 2005’te düzenlenen “Best of Model Turkey” yarışmasına yeniden katılmış ve bu kez birinci olmuştur. Ayrıca “Best Model of The World” yarışmasında ise ikinci olarak seçilmiştir. Özçivit, Abbate, Tween, Faruk Saraç ve Network gibi birçok markanın defilesinde yürüyen isimler arasındadır.

Burak Özçivit’in ilk televizyon deneyimi ise 2006 itibarıyla olmuştur. Bu yılda yayınlanan “Eki 18” isimli diziyle popüler olan Özçivit, sonrasında Kanal D’de yayınlanan “Zoraki Koca” dizisinde “Ömer” karakterini oynamıştır. 2007’de “Musallat” isimli sinema filminde “Suat” rolünü oynayan oyuncu, 2008 yaz aylarıyla birlikte “Baba Ocağı” yapımında rol almıştır. “Gossip Girl” yapımından esinlenerek yazılan “Küçük Sırlar” dizisinde “Çetin” karakterini canlandırmıştır. Kariyerinde ilk iki ödülünü kazandığı Muhteşem Yüzyıl “Malkoçoğlu” karakterini ise 2011- 2013 yılları arasında oynamıştır.

Takvimler 2013’ü gösterdiğinde ise “Çalıkuşu” dizisinde “Kamran” rolünü canlandırmıştır. Bu dizi, Reşat Nuri Güntekin’in aynı isimli romanından uyarlamadır. Çalıkuşu dizisinde başrol paylaştığı Fahriye Evcen ile ilişki yaşamaya başlamıştır. İkili, yeniden bir araya gelerek “Aşk Sana Benzer” filminde oynamışlardır.

2015 ve 2017 yılları arasında süren “Kara Sevda” dizisinde rol alan Özçivit, her oynadığı karakterde seyircinin beğenisini biraz daha kazanmıştır. 2015’te ilişkiye başladığı Fahriye Evcen ile 2017’de nikâh masasına oturan Özçivit, şu an iki çocuk babasıdır ve Kuruluş Osman dizisinde aktif olarak oynamaktadır.