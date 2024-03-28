Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Yılmaz’ın hayatı ve biyografisi

        Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Yılmaz’ın hayatı ve biyografisi

        Yönetmen, sinema oyuncusu, komedyen ve karikatürist yönleriyle bilinen Cem Yılmaz'ı hayranları internet üzerinden ve sosyal medyadan araştırıyor. Kendisi yazıp yönettiği ve oynadığı yapımlarla dikkat çeken ünlünün kendine ait bir kitabı da var. Birçok alanda yaptığı sanatsal çalışmalarla bilinen Cem Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında ve kiminle evli? Hepsi ve daha fazlası için devamını okumaya devam edin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cem Yılmaz, 2007 yılında kendisine ait olarak kurduğu “CMYLMZ Fikir Sanat” adındaki televizyon, sinema, sahne ve diğer yapım projelerinin yürütüldüğü şirket ile birçok çalışmaya imza atmıştır. Kendi şirketi bünyesinde oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenlik yapan Yılmaz, 2012- 2013 yılları arasında ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile evlenmiştir. Sanatçının bu evlilikten Kemal Yılmaz isminde bir çocuğu olmuştur.

        CEM YILMAZ KİMDİR?

        İnternet üzerinde en sık aratılan soruların başında “Cem Yılmaz kimdir?” sorusu geliyor. Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumlu Türk sanatçıdır. Baba adı Arif, anne adı Sabahat olan Cem Yılmaz’ın Özge adında bir kız kardeşi ve Can adında bir ağabeyi de vardır. Ağustos 1995’ten beri popüler yayın hayatında olan sanatçı, günümüzde hâlâ çalışmalarına devam eder.

        REKLAM

        CEM YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

        En çok sorulan sorulardan biri de “Cem Yılmaz kaç yaşında?” sorusudur. 23 Nisan 1973 tarihinde dünyaya gelen Cem Yılmaz’ın şu anki yaşı 51’dir. 1995 yılında sanat camiasına giren Cem Yılmaz, yaklaşık 30 yıldır mesleğine devam etmektedir.

        CEM YILMAZ NERELİ?

        Aklınızdan “Cem Yılmaz nereli?” sorusu geçmiş olabilir. İstanbul Kocamustafapaşa’da doğan Cem Yılmaz, aslen Sivaslı bir sanatçıdır. İlkokul hayatına doğduğu yer olan Kocamustafapaşa’da başlamış ve liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Listesi’nden bitirmiştir.

        CEM YILMAZ HAYATI

        REKLAM

        Cem Yılmaz hayatı ve biyografisi, hayranları tarafından en fazla araştırılan konuların başındadır. Dikkat çekici senaryoları, güldürücü yapımları ve sevilen oyunculuğuyla bilinen Yılmaz, ilk çalışmalarına Leman Dergisi’nde karikatür çalışmalarıyla başlamıştır. Bu sırada Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir.

        Sanatçının ilk stand- up gösterisi ise Leman Kültür’de 1995 yılının Ağustos’unda yapılmıştır. Aynı sene Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne almaya başlayan sanatçı, 2001 yılının sonuna dek 1200’ün üzerinde gösteri yapmıştır. Ülkemizin yanı sıra Amerika ve Avrupa’da da sahne alan Yılmaz, 4 farklı karakterde oynadığı “G.O.R.A” yapımıyla milyonları sinema salonuna çekmeyi başarmıştır.

        CEM YILMAZ ÖDÜLLERİ

        • 2006- 11. Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Organize İşler)
        • 2007- 12. Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Hokkabaz)
        • 2011- 4. Yeşilçam Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Av Mevsimi)
        • 2016- 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri- Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (İftarlık Gazoz)

        CEM YILMAZ’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        • 1991- Laf Lafı Açıyor (Kendisi) (Tv Programı)
        • 1993- İbo Show (Kendisi) (Tv Programı)
        • 1994- Televole (Kendisi) (Tv Programı)
        • 1995- Bir Demet Tiyatro (Bahadır) (TV Dizisi)
        • 1996- Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)
        • 1998- Her Şey Çok Güzel Olacak (Altan Çamlı) (Sinema Film)
        • 2000- Vizontele (Fikri) (Sinema Filmi)
        • 2003- G.O.R.A (Arif Işık/Erşan Kuneri/Kubar/Logar) (Sinema Filmi)
        • 2004- Simbiyotik (Sinema Filmi)
        • 2005- Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
        • 2005- Organize İşler (Müslüm Duralmaz) (Sinema Filmi)
        • 2006- Hokkabaz (İskender Tünaydın) (Sinema Filmi)
        • 2007- Arı Filmi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
        • 2008- A.R.O.G (Arif / Logar / Kaaya) (Sinema Filmi)
        • 2008- Canım Ailem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
        • 2009- Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
        • 2009- Yahşi Batı (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)
        • 2009- Avrupa Yakası 6. Sezon (190. Bölüm) (TV Dizisi)
        • 2010- Av Mevsimi (Deli İdris) (Sinema Filmi)
        • 2010- Zefir (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
        • 2011- Arabalar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
        • 2012- Şahane Misafir (Yusuf Antep) (Sinema Filmi)
        • 2013- CM101MMX1 Fundamentals (Sinema Filmi)
        • 2013- Yahşi Çin (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)
        • 2014- Pek Yakında (Zafer Yıldız/Beşir) (Sinema Filmi)
        • 2014- Son Umut (Cemal) (Sinema Filmi)
        • 2015- Ali Baba ve Yedi Cüceler (Ali Şenay-Boris Mancov) (Sinema Filmi)
        • 2016- İftarlık Gazoz (Cibar Kemal) (Sinema Filmi)
        • 2017- Deli Aşk (Sinema Filmi)

        2017- Arif ile 216 (Sinema Filmi)

        Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
        Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız