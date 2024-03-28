Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Yılmaz’ın hayatı ve biyografisi

Cem Yılmaz, 2007 yılında kendisine ait olarak kurduğu “CMYLMZ Fikir Sanat” adındaki televizyon, sinema, sahne ve diğer yapım projelerinin yürütüldüğü şirket ile birçok çalışmaya imza atmıştır. Kendi şirketi bünyesinde oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenlik yapan Yılmaz, 2012- 2013 yılları arasında ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile evlenmiştir. Sanatçının bu evlilikten Kemal Yılmaz isminde bir çocuğu olmuştur.

CEM YILMAZ KİMDİR?

İnternet üzerinde en sık aratılan soruların başında “Cem Yılmaz kimdir?” sorusu geliyor. Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumlu Türk sanatçıdır. Baba adı Arif, anne adı Sabahat olan Cem Yılmaz’ın Özge adında bir kız kardeşi ve Can adında bir ağabeyi de vardır. Ağustos 1995’ten beri popüler yayın hayatında olan sanatçı, günümüzde hâlâ çalışmalarına devam eder.

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CEM YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

En çok sorulan sorulardan biri de “Cem Yılmaz kaç yaşında?” sorusudur. 23 Nisan 1973 tarihinde dünyaya gelen Cem Yılmaz’ın şu anki yaşı 51’dir. 1995 yılında sanat camiasına giren Cem Yılmaz, yaklaşık 30 yıldır mesleğine devam etmektedir.

CEM YILMAZ NERELİ? Aklınızdan “Cem Yılmaz nereli?” sorusu geçmiş olabilir. İstanbul Kocamustafapaşa’da doğan Cem Yılmaz, aslen Sivaslı bir sanatçıdır. İlkokul hayatına doğduğu yer olan Kocamustafapaşa’da başlamış ve liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Listesi’nden bitirmiştir. CEM YILMAZ HAYATI REKLAM Cem Yılmaz hayatı ve biyografisi, hayranları tarafından en fazla araştırılan konuların başındadır. Dikkat çekici senaryoları, güldürücü yapımları ve sevilen oyunculuğuyla bilinen Yılmaz, ilk çalışmalarına Leman Dergisi’nde karikatür çalışmalarıyla başlamıştır. Bu sırada Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir.

Sanatçının ilk stand- up gösterisi ise Leman Kültür’de 1995 yılının Ağustos’unda yapılmıştır. Aynı sene Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne almaya başlayan sanatçı, 2001 yılının sonuna dek 1200’ün üzerinde gösteri yapmıştır. Ülkemizin yanı sıra Amerika ve Avrupa’da da sahne alan Yılmaz, 4 farklı karakterde oynadığı “G.O.R.A” yapımıyla milyonları sinema salonuna çekmeyi başarmıştır. CEM YILMAZ ÖDÜLLERİ 2006- 11. Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Organize İşler)

2007- 12. Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Hokkabaz)

2011- 4. Yeşilçam Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Av Mevsimi)

2016- 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri- Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (İftarlık Gazoz)