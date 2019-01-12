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Ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu öğrencilik yıllarında haylaz bir öğrenci olduğunu söyledi. 6 aylık hamile okan eşi Fahriye Evcen’inle çocuklarını kucaklarına almak için heyecanlı olduğunu söyleyen Burak Özçivit, “Evet çok heyecanlıyım Fahriye gibi ben de onunla o duyguları yaşıyorum” dedi.