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        Haberler Müzik Buray'dan, turnede aşk sinyalleri

        Buray'dan, turnede aşk sinyalleri

        Ünlü şarkıcı Buray, mini Anadolu turnesi kapsamında Ankara, Kayseri ve Konya'da sahne aldı. Konserleri sırasında iki evlilik teklifine şahitlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:15
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        Aşk sinyalleri
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        Buray, çıktığı mini Anadolu turnesinde Ankara, Kayseri ve Konya’da peş peşe sahne performanslarına imza attı…

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        TURNEDE AŞK SİNYALLERİ

        Ankara, Kayseri ve Konya'da toplam 6 bin kişiye konser veren Buray, Ankara ve Konya sahnelerini âşıklara açarak iki evlilik teklifine şahitlik etti. Genç çiftlere; "Belki darısı başıma diyemiyorum ama sizin mutluluğunuzla ben de mutlu oluyorum" sözleriyle evlilik konusundaki duruşunu bir kez daha vurguladı.

        Buray; "Bu kadar mutluluğa tanıklık etmek harika. Bence bu yıl benim de mutlu olacağım bir yıl olacak; bunu hissediyorum ve bekliyorum" diyerek aşka kapılarını ardına kadar açtığını dile getirdi.

        HEDEF DOKSAN GÜNDE DEVRİ ALEM

        Mini turne kapsamında 3 günde 1500 km yol kat eden Buray; "Bu sene verdiğim konserlerde kat edeceğim mesafe ile dünyanın çevresini bir tur dolaşmak istiyorum" sözleriyle de 2025 yazında iddialı bir sezon yaşayacağının ilk sinyallerini verdi.

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