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Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam yoğun istek üzerine ikinci kez sahne alan ünlü sanatçı Buray, sürprizlerle dolu bir konsere imza attı. Programına sevilen şarkılarından "Deli Divane" ile başlayan Buray, şarkılarını Antik Tiyatroyu dolduran hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Konserin ikinci bölümüne sıradışı bir sürprizle başlayan Buray, sahneyi izleyenler arasında yer alan itfaiye erleri ve orman bölge müdürlüğü çalışanlarını sahneye davet etti.

"ARAMIZDA ÇOK ÖZEL İNSANLAR VAR"

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlarda canları pahasına kahramanca çalışan itfaiyecileri sahnesinde ağırlayan sanatçı, "Bugün aramızda çok özel insanlar var. Onlar son orman yangınlarında canlarını hiçe sayarak, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman itfaiye çalışanlarımız..." ifadeleri ile itfaiyecilere tek tek teşekkür etti.

"KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENİYOR"

Bodrum İtfaiye Amiri Zekeriya Bayırlı, "Tüm arkadaşlarım adına bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Bizi buraya davet ettiğiniz, bizleri unutmadığınız ve bizleri hatırladığınız için tüm arkadaşlarım ve aileleri adına sizlere teşekkür ederim." sözleriyle mesai arkadaşlarının duygularına tercüman olmaya çalıştı.

"TÜRKİYE SİZLERE MİNNETTAR"

Yaşan duygusal anların ardından, "Sizler vasıtasıyla tüm Türkiye'de görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün kendimden daha çok onların alkışlanmasını istiyorum." diyen Buray, "Türkiye sizlere minnettar, iyi ki varsınız..." sözleriyle de minnet duygularını dile getirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak, muhteşem bir performansa imza atan Buray, "Hayatımda asla unutamayacağım bir gece oldu, sizleri çok seviyorum." diyerek konserini noktaladı. Gecenin finalinde ise itfaiye ekipleri tarafından Buray'a itfaiyeci üniforması hediye edildi.

Sanatçının konserini izlemeye gelenler arasında İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da yer aldı.