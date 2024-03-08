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        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:26
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        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Burdur Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Meydanı'nda kadınların açtığı stantlar gezdi.

        Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kadınların her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

        Kadınların her alanda başarılara imza attığını vurgulayan Öksüz, "Ülkemizde kadınlarımızın toplumsal hayattaki yerlerini güçlendirici onların haklarını koruyucu birçok düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla kadına yönelik şiddeti hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu konuda hiçbir toleransımızın olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken şehit annelerimizi, şehit kadınları da rahmetle anıyoruz. Yaşayan kadınların hepsine sağlık sıhhat mutluluk diliyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.

        Etkinlikte, çeşitli branşlarda başarı elde etmiş kadınların fotoğraflarıyla, biyografileri sergilendi.

        Müzik dinletisinin ardından etkinliğe katılanlar, alkış tuttu ve "Güçlü kadınlar güçlü yarınlar, dünyadaki her şey kadının eseridir" sloganları attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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